Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünün 7'nci katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Ankara Emniyeti'nde büyük panik24.04.2019 08:06
- Ankara Emniyeti'nde büyük panik
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