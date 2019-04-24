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Ankara Emniyeti'nde büyük panik

24.04.2019 08:06

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünün 7'nci katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


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