Ankara Emniyeti'nde büyük panik 24.04.2019 08:06

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünün 7'nci katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.