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Ankara Çubuk ilçesinde yaşanan olaylarının ardından Cumhuriyet gazetesinden operasyon! O haberleri sildi

25.04.2019 02:40

Cumhuriyet gazetesi Twitter hesabından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun şiddeti öven haberin linki silindi. Cumhuriyet gazetesi, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a yumruk atan Hüseyin Satı’nın adli kontrol şartıyla serbest kaldığını anlatan haberin linkini de sildi. Söz konusu iki haberin Ankara Çubuk ilçesinde yaşanan olaylarının ardından silinmesi dikkat çekiyor.


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