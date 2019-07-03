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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ihale skandalı! Mikrofon açık unutulunca...

03.07.2019 00:57

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan ihale skandalını açık unutulan mikrofon ele verdi... Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bir ihaleden skandal görüntüler geldi. Görüntülere mikrofonun açık olduğunu unutan ihaleyi yöneten kişinin “Kayıt belgen yok ama rakamın iyi diye biz seni kabul ettik.” Sözleri damga vurdu. İşte o görüntüler...


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