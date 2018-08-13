Aniden dönüş yapmaya çalışan taksi, motosiklete böyle çarptı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapan taksiye motosikletli genç çarptı. Yere savrulan gencin yara almadan atlattığı kaza, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası taksici ise gençle dakikalarca ilgilendi.
Aniden dönüş yapmaya çalışan taksi, motosiklete böyle çarptı13 Ağustos 2018, Pazartesi
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