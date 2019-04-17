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Angelina Jolie ve Brad Pitt resmen boşandı! Bir devir sona erdi!

17.04.2019 12:23

Angelina Jolie ile Brad Pitt çifti, 3 yıllık boşanma sürecinin sonuna geldi. Oyuncu çift Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin velayet ve mal paylaşımı sebebiyle 2016 yılından bu yana süren boşanma davası resmen bitti. Angelina Jolie resmi olarak bekar kalmasının ardından soyadını değiştirdi.


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