Angela Merkel Ukrayna'da resmi tören sırasında fenalaştı! Merkel'in tir tir titrediği anlar kamerada (Video) 18.06.2019 17:05

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna'da kendisi için düzenlenen karşılama töreninde fenalaştı. Resmi marşların okunduğu esnada şiddetli şekilde titreyen Merkel'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Burada Ukrayna'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.

TÖRENDE TİTREME TUTTU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından hazırlanan karşılama töreni sırasında Angela Merkel'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Törende milli marşlar çaldığı esnada titremeye başlayan Merkel, titremesini durdurabilmek için ellerini ovuşturdu.

SUSUZLUK NEDENİYLE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Basın toplantısında konu ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Angela Merkel, tören esnasında susuz kaldığı için titrediğini açıkladı. Merkel daha sonra üç bardak su içtiğini ve kendisini daha iyi hissettiğini belirtti.