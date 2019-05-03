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Anayasa Mahkemesi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın hak ihlali başvurusunu reddetti

03.05.2019 16:31

Anayasa Mahkemesi, Ahmet Altan'ın yaptığı bireysel başvuruyu reddetti, Ali Bulaç'ın bireysel başvurusunda ise hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, öğleden sonra yapılan görüşmede de Nazlı Ilıcak'ın "hak ihlali" başvurusunu oy birliğiyle reddetti.


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