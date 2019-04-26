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Anaokulunda çocukların gözü önünde dehşet anları!

26.04.2019 17:33

Ankara’daki bir anaokulunda akılalmaz anlar yaşandı. Çocukların gözü önünde bir öğretmen, anaokulu ortaklarından birinin eşi tarafından dövüldü.


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