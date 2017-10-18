ANALİZ - Türk Solu ABD'nin yanında yer aldı! 17 Ekim 2017, Salı

CHP ve HDP dışındaki diğer sol ve sosyalist partiler de milli ve yerli davranmadı.

Sözüm ona yıllarca mücadele ettikleri Amerika'nın haksız vize kararına tepki göstermek yerine kendi ülkelerini eleştirdiler.

Türkiye Komünist Partisi "ABD ile Erdoğan arasında yaşanan gerilimde taraf olmak zorunda değiliz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın yani devletin yanından yer almadıklarını açıkça dile getiriyorlardı. Emek Partisi ise "Vize yasağı kanlı savaş oyunlarının en hafif bedeli olarak kalacaktır" diyerek CHP ve HDP gibi vatandaşı korkutuyor.

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