ANALİZ - İşte Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili tüm gerçekler! Kılıçdaroğlu yine duvara tosladı |Video 19.11.2019 18:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar şirkete satıldığını ileri sürerek, hükümeti yerli ve milli olmamakla suçluyor. Peki tank palet fabrikası olayının aslı nedir? Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi tank palet fabrikası Katar ordusuna mı satıldı? Arifiyeliler Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarıyla ilgili neler söyledi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda konuyla ilgili neler söyledi? İşte bu konuya ilişkin yalanlar ve gerçeklerin anlatıldığı özel olarak hazırlanan analiz haberimiz...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasının katarlılara satıldığını ileri sürüp, hükümeti yerli ve milli olmamakla suçlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt, en yetkili ağızdan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bu asılsız iddialarına net bir şekilde yalanlamışlardı.

BAŞKAN ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU ÖNCE İSPAT ETSİN!



Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'ye gittiği program öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde önemli bir basın toplantısı düzenlemiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank-palet fabrikası iddialarına ilişkin konuşmuştu.



21 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada Fox TV muhabirinin Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gizli kararname çıkarıldı" iddiasına ilişkin sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "Fox TV'yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu, hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var, önce bunu öğreneceksiniz. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Müddei kim burada? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mı satılmamış mı bunu ispat etmesi lazım. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 50 milyon dolar buranın bütün bakımı, tamiri bunlara da ayrıca bu harcamanın yapılmasıyla ilgili 25 yıl süreyle de buraya kiralanmıştır. Biz, bir işi yaptığımız zaman ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Buradan ne işçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için 'Acaba bu yalan bana ne getirir' bunu düşünüyor." sözleriyle çok sert bir şekilde tepkisini dile getirmişti.





BAHÇELİ DE SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank-palet fabrikası iddialarına sert sözlerle yüklenmiş, 28 Mart 2019 tarhinde partisi tarafından eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye oy veren vatandaşların yalanlara kanmamasını, istismara aldanmamasını istemiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu:

"PYD/YPG'ye 'vatanlarını koruyan örgüt' diyen bu CHP'dir. PKK'lılara 'arkadaş' diyen bu CHP'lilerin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin icazetli genel başkanıdır. CHP Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muhasım odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş."