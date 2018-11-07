ANALİZ - İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK karnesi! 07 Kasım 2018, Çarşamba

A Haber, Kemal Kılıçdaroğlu döneminin SSK’sını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Analiz haberde, personel alımı sınavı yapan fakat sınav sonuçlarını incelemeyen, muayene sırası almak için gece yarısından hastaneye gidip kuyruğa girilen bir SSK’yı hatırlayacağız. Ve hatta hastane bahçelerinde muayene olan hastaları hatırlayacağız. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'sında yaşanan skandallar...