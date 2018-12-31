Analiz - İşte CHP’li Nurettin Sözen döneminin içler acısı İstanbul’u! 31 Aralık 2018, Pazartesi

Mega kent İstanbul’un CHP yönetimindeyken sorunlarının nasıl büyük olduğunu vatandaşların bir kısmı bilir, bir kısmı ise yaş itibariyle bilmez! Çöp dağları, 1993'te Ümraniye çöplüğündeki patlama veya sürekli su kesintileri ve nicesi... İşte CHP’nin eski Belediye Başkanı Nurettin Sözen, yeniden ortaya çıktı ve pervasızca çöp yığınlarını işçi grevlerinin üzerine attı. Peki, Nurettin Sözen kimdir? İSKİ yolsuzluğunda nasıl adı geçti? İşte Nurettin Sözen döneminin İstanbul’unu anlatan analiz haberimiz…