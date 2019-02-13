ANALİZ - Erbakan'ın mirasına ihanet eden Karamollaoğlu neden Kandil'le iş tutuyor? 13.02.2019 18:27

Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi 'Asla bir araya gelmez gelemez' denilenler ile aynı ittifakta buluştu. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği, Saadet Partisi ve HDP’nin de dışarıdan desteklediği ittifakın ortak noktası ise milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlıkları... Peki, Erbakan'ın mirası Saadet Partisi bu noktaya nasıl geldi? 4 benzemez birbirlerine nasıl benzemeye başladı? Bu siyasi muamma nasıl başladı? Tüm bu soruların yanıtı özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...