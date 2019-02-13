Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi 'Asla bir araya gelmez gelemez' denilenler ile aynı ittifakta buluştu. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği, Saadet Partisi ve HDP’nin de dışarıdan desteklediği ittifakın ortak noktası ise milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlıkları... Peki, Erbakan'ın mirası Saadet Partisi bu noktaya nasıl geldi? 4 benzemez birbirlerine nasıl benzemeye başladı? Bu siyasi muamma nasıl başladı? Tüm bu soruların yanıtı özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...
ANALİZ - Erbakan'ın mirasına ihanet eden Karamollaoğlu neden Kandil'le iş tutuyor?13.02.2019 18:27
- Tunç Soyer HDP'yi savundu İP'liler ayakta alkışladı
- Son dakika... FETÖ firarisi Zahide Üner yakalandı
- ANALİZ - Erbakan'ın mirasına ihanet eden Karamollaoğlu neden Kandil'le iş tutuyor?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlaçta zam oranı yüzde 26.4 olacak
- Son dakika: Bakan Albayrak: Sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
- Manukyan'a ait tarihi binada çökme
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi açıklaması
- Başkan Erdoğan: Hiç Kayseri ile Beypazarı mukayese edilebilir mi?
- Başkan Erdoğan: Türk siyaseti açısından utanç verici sahnelere şahit oluyoruz
- Kültür Bakanlığı: Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu
- Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...
- 2019'da 8 bin bekçi alınacak! Bekçi alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.