Anadolu'da ilk teravih! Camiler doldu taştı

11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılındı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için pazarı pazartesiye bağlayan gece sahura kalkılacak.
Anadolu'da ilk teravih! Camiler doldu taştı05.05.2019 21:26
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