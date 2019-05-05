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Anadolu'da ilk teravih! Camiler doldu taştı

05.05.2019 21:26

11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılındı.  Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için pazarı pazartesiye bağlayan gece sahura kalkılacak.


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