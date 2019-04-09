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Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

09.04.2019 10:02

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.


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