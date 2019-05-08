Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar alınmış

İnternetten sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yapan Anadolu Farm yöneticisi ve üyelerine yönelik soruşturma kapsamında 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar alınmış08.05.2019 15:16
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