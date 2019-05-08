Haberler Web TV Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar alınmış

Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar alınmış

08.05.2019 15:16

İnternetten sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yapan Anadolu Farm yöneticisi ve üyelerine yönelik soruşturma kapsamında 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları