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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? (Video)

21.06.2019 17:33

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3-3’lük eşitliğin ardından şampiyon bugün belli oluyor. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko final serisinin 7. ve son maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Daha önce hiçbir final serisi 7. maça uzamamıştı. Bugün parkeden galip ayrılacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı TRT Spor ve Tivibu Spor'dan canlı izlenebilecek.

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