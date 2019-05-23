Anadolu Efes Ergin Ataman ile olan sözleşmesini uzattı 23.05.2019 11:23

THY Avrupa Ligi'nde finale kalarak büyük bir başarı gösteren Anadolu Efes, koç Ergin Ataman ile olan sözleşmenin iki yıl daha uzatıldığını duyurdu.