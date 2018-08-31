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Amsterdam tren istasyonunda silah sesleri

31 Ağustos 2018, Cuma

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tren istasyonunda bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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