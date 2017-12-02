Amerikan şirketleri İran'a ambargoyu delik deşik etti

FETÖ'nün sahte belgeleriyle başlatılan ABD'deki kumpas davasında, Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD'nin tek taraflı aldığı İran'a ambargo kararını deldiği gerekçesiyle kurgulanan davanın perde arkasında 'ambargo'nun olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'nin bağımsız politika izlemesinden rahatsız olan ABD, sahte belgelerle operasyon başlattı. ABD, yıllardır ambargoyu delen Amerikan, Alman ve Fransız şirketlerine karşı sessizliğini koruyor. Amerikan bankaları son 10 yılda İran ile değeri 20 milyarı bulan doğrudan 25 bin işlem gerçekleştirdi. Alman ve Fransız şirketleri İran'a 3 milyar değerinde metro ve hızlı tren yaptı. Bir çok Amerikan şirketi ABD'nin koyduğu ambargoyu defalarca deldi.
Amerikan şirketleri İran'a ambargoyu delik deşik etti01 Aralık 2017, Cuma
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