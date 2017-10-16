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A Haber'de yayınlanan Diplomasi programında FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullarının nasıl işlediğini gözler önüne serildi...
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