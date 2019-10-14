Amerikalı eski askerden DEAŞ itirafı: ABD, İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar 14.10.2019 17:14

ABD'li eski asker Ken O'Keefe'in terör örgütü DEAŞ'la ilgili yaptığı itiraflar dünya gündeminde bomba etkisi yaptı. O'Keefe, "Terör örgütü DEAŞ; ABD, İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri ordusunda deniz komandoluğu görevinden istifa eden eski asker Ken O'Keefe, katıldığı bir televizyon programında terör örgütü DEAŞ'la ilgili yaptığı itiraflar dünya gündeminde adeta bomba etkisi yaptı.

O'Keefe, dünyanın haydutu olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Ortadoğu'da işlediği suçları tek tek ifşa etti.

Ken O'Keefe, kandan beslenen bu ülkeler için yaptığı itiraf ise kelimenin tam anlamıyla bomba etkisi yaptı.

O'Keefe terör örgütü DEAŞ ile ilgili "Terör örgütü DEAŞ; ABD, İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar" ifadelerini kullandı.