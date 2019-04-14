Amerika neden Assange’ın iadesini istiyor? Assange ABD'ye iade edilecek mi? 14.04.2019 17:52

Amerika'nın yıllardır peşinde olduğu Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki karanlık geçmişini ortaya koyan isim olarak biliniyor. Assange'ın Wikileaks üzerinden yayımladığı belgelerde, Irak ve Afganistan'da sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkumlara işkence edilmesi gibi bilgiler yer alıyor. ABD askerlerinin parmağını kestikleri bir mahkumu asitle yakmaları, bir mahkumun ABD askerlerinin gözü önünde infaz edilmesi gibi belgeler bulunuyor.