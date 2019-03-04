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Amedsporlu Mansur Çalar hakkında soruşturma

04.03.2019 12:01

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakaryasporlu 4 futbolcunun kesici aletle kendilerini yaraladığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlattı.


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