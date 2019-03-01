Haberler Web TV Ambulansa yol vermeyen 34 RA 4651 plakalı aracın sahibi magandanın ifadesi ortaya çıktı

Ambulansa yol vermeyen 34 RA 4651 plakalı aracın sahibi magandanın ifadesi ortaya çıktı

01.03.2019 17:23

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde dün yaşanan skandal olaydaki magandanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Ambulansa yol vermeyen sürü M.E.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ambulansta hasta olmadığını gördüm, şoför bana el kol hareketi yaptı. Önüne geçtim yol vermedim." dediği öne sürüldü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları