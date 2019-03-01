İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde dün yaşanan skandal olaydaki magandanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Ambulansa yol vermeyen sürü M.E.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ambulansta hasta olmadığını gördüm, şoför bana el kol hareketi yaptı. Önüne geçtim yol vermedim." dediği öne sürüldü.
Ambulansa yol vermeyen 34 RA 4651 plakalı aracın sahibi magandanın ifadesi ortaya çıktı01.03.2019 17:23
- Ambulansa yol vermeyen 34 RA 4651 plakalı aracın sahibi magandanın ifadesi ortaya çıktı
- Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız
- İstanbul halkı akıllı geri dönüşüm konteynerlerini sevdi
- Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
- Sibel Can’ın araba savaşında hapis cezası çıktı!
- Kılıçdaroğlu en büyük icraatı çöp dağları olan CHP'li belediyeleri utanmadan övdü
- CHP'li Mahmut Tanal'dan 28 Şubat darbesine destek
- ABD, Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu!
- Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'a eşi Neslişah Alkoçlar'dan sürpriz! Özge Özpirinçci de gitmişti
- Başkan Erdoğan: Rekor düzeyde oy bekliyorum
- Başkan Erdoğan: Sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız
- Müge Anlı son bölümde Antalya Kepez'de aranan Asım Bayram hakkında son gelişmeler! (1 Mart) Müge Anlı son bölüm izle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.