Ambulans şoförüne yol vermeyen sürücüye gözaltı

D100 Karayolu Bakırköy mevkisinde, ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücü gözaltına alındı
Ambulans şoförüne yol vermeyen sürücüye gözaltı28.02.2019 21:51
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