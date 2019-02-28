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Ambulans şoförüne yol vermeyen sürücüye gözaltı

28.02.2019 21:51

D100 Karayolu Bakırköy mevkisinde, ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücü gözaltına alındı


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