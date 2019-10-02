Haberler Web TV Amazon’un CEO’su Bezos İstanbul'da! Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı’yı anma töreninde konuştu (Video)

Amazon’un CEO’su Bezos İstanbul'da! Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı’yı anma töreninde konuştu (Video)

02.10.2019 17:26

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı. Amazon'un kurucusu Bezos, Cemal Kaşıkçı'yı anma töreninde konuşma yaptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları