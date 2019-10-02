Amazon’un CEO’su Bezos İstanbul'da! Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı’yı anma töreninde konuştu (Video) 02.10.2019 17:26

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı. Amazon'un kurucusu Bezos, Cemal Kaşıkçı'yı anma töreninde konuşma yaptı.