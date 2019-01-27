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Amasya'da maden ocağında göçük

27 Ocak 2019, Pazar

Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma ile göçük altında kalan 3 işçi de sağ kurtarıldı.


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