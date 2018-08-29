Yol Durumu

Amasya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Ankara'dan Trabzon'a giden bir yolcu otobüsü Amasya mevkinde devrildi. Yaşanan kaza sonucu otobüste bulunan 1 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı..

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