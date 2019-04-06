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Amasya'da cezaevi firarisini arkasında saf tutan polis fark etti

06.04.2019 17:48

Amasya'da, cezaevi firarisi, cuma namazında arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin tarafından tanınınca, cami çıkışında yakalanarak, gözaltına alındı.


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