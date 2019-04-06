Amasya'da cezaevi firarisini arkasında saf tutan polis fark etti

Amasya'da, cezaevi firarisi, cuma namazında arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin tarafından tanınınca, cami çıkışında yakalanarak, gözaltına alındı.
Amasya'da cezaevi firarisini arkasında saf tutan polis fark etti06.04.2019 17:48
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