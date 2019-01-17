Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüste bulunan kişilerin, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüş yolunda kaza geçirdiği belirlendi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Amasya'da Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var16 Ocak 2019, Çarşamba
- Amasya'da Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
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