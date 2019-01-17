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Amasya'da Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 Ocak 2019, Çarşamba

Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüste bulunan kişilerin, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüş yolunda kaza geçirdiği belirlendi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.


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