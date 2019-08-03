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Amasya'da akılalmaz olay! Kuzenini traktörle ezerek öldürdü

03.08.2019 17:23

Amasya'nın Merzifon ilçesinde akılalmaz olay! Elmayolu köyünde yaşayan akraba iki aile arasında, tarlada su kanalı açma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Hidayet E. amcasının oğlu Kadim E'yi traktörle ezerek, öldürdü.


İddiaya göre, Elmayolu köyünde yaşayan akraba iki aile arasında, tarlada su kanalı açma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Hidayet E. amcasının oğlu Kadim E'yi traktörle ezerek, öldürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kadim E'nin cenazesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemenin ardından, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hidayet E'yi gözaltına aldı.

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