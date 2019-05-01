Amanoslar'da teröristleri öldüren kahramanlar böyle karşılandı

Hatay’da, dün gece saatlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri Amanos Dağları’ndan şehir merkezine indirildi. Operasyondan dönen askerler ise vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.
Amanoslar'da teröristleri öldüren kahramanlar böyle karşılandı01.05.2019 23:28
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