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Amanoslar'da teröristleri öldüren kahramanlar böyle karşılandı

01.05.2019 23:28

Hatay’da, dün gece saatlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri Amanos Dağları’ndan şehir merkezine indirildi. Operasyondan dönen askerler ise vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.


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