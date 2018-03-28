Amanoslar'da terör operasyonu!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hatay'ın Amanos Dağları'nda sürdürülen operasyonlara ait görüntüler ortaya çıktı. Termal kameralara yansıyan görüntülerde terörist cesetleri bulundu. Cesetlerin üzerinden çok sayıda mühimmat ve bomba ele geçirildi.Hatay'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'nda etkisiz hale getirilen 11 PKK'lı teröristin cesetlerinin Türk askeri tarafından bulundukları yerden çıkartılması termal kameralar tarafından görüntülendi.
Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin cesetlerinin Türk askeri tarafından bulunduğu yerden çıkartılması termal görüntülere yansıdı.
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