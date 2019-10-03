Altunizade metrobüs durağından sonra Zincirlikuyu'da da metrobüs kuyruğu! 03.10.2019 11:36

Günlerdir Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk, diğer duraklara da sıçradı. Konuyla ilgili açıklama yapan İBB, durumun çözüleceğini söylemişti ama sabah işine ve okuluna yetişmeye çalışan İstanbullular isyan etti. Altunizade metrobüs durağından sonra bu sabah da Zincirlikuyu metrobüs durağında da yoğunluk yaşandı. Vatandaş sadece turnikelerden geçebilmek için 20 dakika bekledi.

İstanbullular, son günlerde şehrin ana ulaşım hattı olan metrobüslere ulaşmak için uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor. En çok yoğunluğun yaşandığı durakların başında gelen Altunizade'de oluşan tablonun arkasında yönetim zafiyeti var. Üsküdar-Çekmeköy metro hatlarının sefer sıklığına müdahale eden İBB yönetiminin metrobüs yoğunluğunu hesaba katmadığı ve her hafta yapılması gereken ulaşım koordinasyon toplantılarının gerçekleştirilmediği ortaya çıktı.

En yoğun durakların başında Altunizade yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Sözcüsü ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un söz konusu yoğunlukla ilgili 'çözeceğiz' sözü vermesine rağmen o noktadaki kuyruk çilesi devam ediyor. Ayrıca Avcılar'da da benzer bir tablo oluştu.

Bir dizi önlem alındığını açıkladı ancak yoğunluk yine de önlenemedi. Zincirlikuyu durağına gelen vatandaşlar turnikelerden geçmek için en az 20 dakika beklemek zorunda kaldılar.

Otobüs AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, önceki gün yaptığı açıklamayla metrobüsteki krizin çözüleceği sözünü vermişti.

ALTUNİZADE'YE İLGİNÇ TURNİKE SİSTEMİ: İADEYİ UNUTAN ÜCRETLİ ÜST GEÇİT KULLANMIŞ OLACAK

Altunizade durağında bulunan turnikeleri üst geçidin girişine çekerek yoğunluğu önlemeye çalışan İBB yetkilileri bu seferde üst geçidi sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanacak olanlardan akbil kullanmalarına neden oldu. 50 metrelik mesafe için metrobüs fiyatlandırması üzerinden akbil basan vatandaşlar diğer taraftan çıkarken iade işlemini unutmamaları gerekiyor. Aksi takdirde üst geçidi kullandıkları için ücret ödemiş olacaklar.