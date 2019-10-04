Altunizade metrobüs durağından sonra şimdi de Cevizlibağ! 04.10.2019 23:49

İstanbullu'nun metrobüs çilesi bitmek bilmiyor... İlk 100 gününde skandalları ile gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi bir türlü metrobüste oluşan yoğunluğa çözüm bulamıyor. Akşam saatlerinde Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi.