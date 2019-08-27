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Altında son dakika... Altında yükseliş sürecek mi? Altın ne kadar oldu... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

27.08.2019 21:11

Altın fiyatlarında son günlerde sert yükselişler izleniyor. Altının gramı 288 TL'ye yükseldi. Altın ne kadar oldu? Peki altının yükselişi devam edecek mi? Uzmanlardan altınla ilgili son dakika açıklaması...


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