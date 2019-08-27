Altın fiyatlarında son günlerde sert yükselişler izleniyor. Altının gramı 288 TL'ye yükseldi. Altın ne kadar oldu? Peki altının yükselişi devam edecek mi? Uzmanlardan altınla ilgili son dakika açıklaması...
Altında son dakika... Altında yükseliş sürecek mi? Altın ne kadar oldu... Çeyrek ve gram altın ne kadar?27.08.2019 21:11
- Altında son dakika... Altında yükseliş sürecek mi? Altın ne kadar oldu... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
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