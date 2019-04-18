'Altın ve yakut işlemeli halıya' müşteri ararken yakalandılar 18.04.2019 10:57

Bursa'da yurt dışından getirdikleri altın ve yakut işlemeli olduğu iddia edilen halı ile çok sayıda tarihi eseri pazarlamaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.