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'Altın ve yakut işlemeli halıya' müşteri ararken yakalandılar

18.04.2019 10:57

Bursa'da yurt dışından getirdikleri altın ve yakut işlemeli olduğu iddia edilen halı ile çok sayıda tarihi eseri pazarlamaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.


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