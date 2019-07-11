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Altın madalya kazanan Azeri sporcu türk bayrağını görünce...

11.07.2019 16:02

2019 Üniversite Yaz Oyunları erkekler üç adım atlamada altın madalya kazanan Azerbaycanlı sporcu Nazım Babayev, ülkesinin bayrağının yanında açmak için Türk bayrağı da istedi. İşte o anlar...


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