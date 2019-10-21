Altın kız Hadise! Hadise, Kıbrıs'ta elbisesiyle olay oldu 21.10.2019 11:19

Hadise, yaptığı her hareket ve paylaşım ile hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan başarılı popçu, giydiği elbise ile olay oldu. Değeri 8 bin TL olan altın rengi elbisesiyle göz kamaştıran Hadise, dans şovlarıyla da ilgi odağıydı. İşte Hadise'nin çok konuşulan elbisesi ve 21 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

Önceki, akşam Kıbrıs Rocks Hotel'de sahne alan Hadise, yine tarzıyla olay oldu. Seksi şarkıcı, altın rengi The Atticco marka elbisesi ile her zamanki gibi göz kamaştırdı.

Hadise, bir ara sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, Kıbrıs'taki bir önceki konserinde kendisini dinleyen merhum Tarık Ünlüoğlu'nu da andı...



10 BİN TL'LİK SAHNE ŞIKLIĞI

Kıyafeti 8 bin TL olan Hadise'nin Fenty marka halka küpeleri de yaklaşık 2 bin 500 TL...

Hadise, dans şovlarıyla da ilgi odağıydı.