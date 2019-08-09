Altın fiyatlarında son durum: 9 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? 09.08.2019 11:34

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. ABD-Çin ticaret savaşının etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos canlı altın fiyatları..

Son dakika... Altın fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında tırmanma ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin güvenli liman varlıkların yeniden talep görmesini sağlamasıyla 1,500 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos canlı altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları haftanın kapanış günü olan 9 Ağustos'ta şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

9 Ağustos Cuma günü gram altın 265,39 liradan alınırken, 265,42 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

9 Ağustos Cuma çeyrek altın 419,12 liradan alınırken, 428,62 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

9 Ağustos Cuma yarım altın 835,62 liradan alınırken, 857,25 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

9 Ağustos Cuma tam altın 1.728,87 liradan alınırken, 1.772,17 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

9 Ağustos Cuma Cumhuriyet altını 1.734,00 liradan alınırken, 1.760,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

149,31

149,43

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

191,22

191,37

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

238,90

239,09