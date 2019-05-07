Haberler Web TV Altın fiyatlarında son durum! 7 Mayıs gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

Altın fiyatlarında son durum! 7 Mayıs gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

07.05.2019 09:39

Altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinin artırma tehdidinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme başladı. Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs canlı altın fiyatları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları