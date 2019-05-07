Altın fiyatlarında son durum! 7 Mayıs gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar 07.05.2019 09:39

Altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinin artırma tehdidinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme başladı. Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs canlı altın fiyatları...