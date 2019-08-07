Altın fiyatlarında son durum: 7 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? 07.08.2019 10:23

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 260,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının yatışma işareti göstermeyerek güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla altı yıldan uzun sürenin zirvesini gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos canlı altın fiyatları...

7 Ağustos Çarşamba günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

7 Ağustos Çarşamba günü gram altın 262,91 liradan alınırken, 262,97 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

7 Ağustos Çarşamba çeyrek altın 416,78 liradan alınırken, 426,23 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

7 Ağustos Çarşamba yarım altın 830,96 liradan alınırken, 852,47 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

7 Ağustos Çarşamba tam altın 1.719,23 liradan alınırken, 1.762,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7 Ağustos Çarşamba Cumhuriyet altını 1.726,00 liradan alınırken, 1.752,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

148,48

148,60

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

190,16

190,31

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

237,57

237,75