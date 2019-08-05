Altın fiyatlarında son durum: 5 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? 05.08.2019 14:55

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem görmüştü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması ve küresel ekonomik büyüme endişelerinin yatırımcıları güvenli liman varlık arayışına sevk etmesiyle %1 yükselerek altı yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,455.26 dolara kadar yükseldikten sonra %0.8 primle 1,451.37 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

5 Ağustos Pazartesi günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

5 Ağustos Pazartesi günü gram altın 261,67 liradan alınırken, 261,74 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

5 Ağustos Pazartesi çeyrek altın 410,15 liradan alınırken, 419,45 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

5 Ağustos Pazartesi yarım altın 817,73 liradan alınırken, 838,91 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

5 Ağustos Pazartesi tam altın 1.691,86 liradan alınırken, 1.734,26 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5 Ağustos Pazartesi Cumhuriyet altını 1.692,00 liradan alınırken, 1.713,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

146,12

146,23

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

187,13

187,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

233,78

233,97