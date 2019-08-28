Altın fiyatlarında son durum: 28 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı! Canlı rakamlar 28.08.2019 11:35

Altın fiyatları son dakika... Altın değer kaydederek riskten kaçınmanın azaldığına dair geçici bir işaret verse de ABD Hazine tahvili getiri eğrisinin tersine dönmesi, bazı yatırımcıların hala ekonomik büyüme konusunda endişe taşıdığını gösterdi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Altın dün muhtemel ekonomik resesyon endişeleriyle yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra bugün geriledi. Ancak Fed'den faiz indirim beklentileri ve ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerden bulduğu destekle altı yıldan uzun sürenin zirvesine yakın seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

28 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

28 Ağustos Çarşamba günü gram altın 288,87 liradan alınırken, 288,92 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

28 Ağustos Çarşamba çeyrek altın 458,09 liradan alınırken, 468,47 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

28 Ağustos Çarşamba yarım altın 913,32 liradan alınırken, 936,93 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

28 Ağustos Çarşamba tam altın 1.889,63 liradan alınırken, 1.936,90 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

28 Ağustos Çarşamba Cumhuriyet altını 1.894,00 liradan alınırken, 1.923,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

163,20

163,32

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

209,00

209,16

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

261,11

261,31