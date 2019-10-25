Altın fiyatlarında son durum: 25 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı! 25.10.2019 12:04

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 200 lira, en yüksek 276 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,20 azalışla 276 bin 550 liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 25 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yeni gelişmeler ve Brexit konusunda netlik beklenen küresel piyasalarda, altın fiyatları yatay hareket ediyor. Dünkü kapanışta Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 550 liraya gerilemişti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ekim canlı altın fiyatları...



ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Ekim Cuma günü gram altın 278,92 liradan alınırken, 278,97 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

25 Ekim Cuma çeyrek altın 444,79 liradan alınırken, 454,87 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

25 Ekim Cuma yarım altın 886,80 liradan alınırken, 909,74 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

25 Ekim Cuma tam altın 1.834,77 liradan alınırken, 1.880,68 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

25 Ekim Cuma Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan alınırken, 1.873,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

158,46

158,58

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

202,94

203,09

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

253,53

253,72