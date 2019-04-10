Altın fiyatlarında son durum! 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? 10 Nisan 10.04.2019 09:39

Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın yatay seyrini sürdürüyor. Dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,38 yükselişle 238,90 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?