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Altın fiyatlarında son durum! 2 Mayıs gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

02.05.2019 09:51

Altın fiyatları yatay seyrediyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilen altının gramı dünkü kapanışta yüzde 0,28 azalışla 245,70 liradan işlem gördü. Altın uzmanları dün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtmişlerdi. Güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs güncel altın fiyatları...


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