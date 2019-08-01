Altın fiyatlarında son durum: 1 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? 01.08.2019 11:47

1 Ağustos altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 414,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar...

Son dakika... Altın fiyatları Fed'in 25 baz puan faiz indirimine rağmen uzun süreli bir indirim süreci başlatmadığını ifade etmesi ve doların değer kazanmasının etkisiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,405.5 dolara kadar gerileyerek 17 Temmuz'dan bu yana en düşük düzeyi gördükten sonra %0.2 düşüşle 1,410.42 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Ağustos 2019 Perşembe günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

1 Ağustos Perşembe günü gram altın 252,02 liradan alınırken, 252,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1 Ağustos Perşembe çeyrek altın 406,22 liradan alınırken, 415,44 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

1 Ağustos Perşembe yarım altın 809,90 liradan alınırken, 830,87 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

1 Ağustos Perşembe tam altın 1.675,65 liradan alınırken, 1.717,65 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1 Ağustos Perşembe Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan alınırken, 1.700,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

144,72

144,83

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

185,34

185,49

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

231,54

231,73