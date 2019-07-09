Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 9 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 09.07.2019 16:46

Altın fiyatları son dakika... Uzun zamandır dalgalı seyir izleyen altın fiyatları son günlerde yaşadığı düşüş trendini sürdürüyor. Düğün sezonunun açılması ile birlikte yoğun ilgi gören altının gram fiyatı dünkü kapanışta 257,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrk ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları doların son haftaların zirvesine yakın seyretmesiyle hafif geriledi ancak hisse senedi piyasalarındaki zayıf seyir altının kayıplarını sınırladı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,393.95 dolara geriledi. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,53 artarak 258 bin 900 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Temmuz tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (9 TEMMUZ)

9 Temmuz Salı günü gram altın 257,52 liradan alınırken, 257,57 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (9 TEMMUZ)

9 Temmuz Salı çeyrek altın 411,06 liradan alınırken, 420,61 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (9 TEMMUZ)

9 Temmuz Salı yarım altın 819,55 liradan alınırken, 841,21 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (9 TEMMUZ)

9 Temmuz Salı tam altın 1.695,61 liradan alınırken, 1.739,02 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (9 TEMMUZ)

9 Temmuz Salı Cumhuriyet altını 1.704,00 liradan alınırken, 1.730,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

146,44

146,63

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

187,55

187,79

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

234,30

234,61